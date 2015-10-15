38 محاميًا يخوضون الانتخابات البرلمانية بالقليوبية

وفى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ترشح من المحامين كل من خالد يوسف إسماعيل، وعصام عبد الله غالى، وأشرف فرج، وعصام ناصر، وسمير الزهار، وكرم منصور.
وفى دائرة الخانكة والخصوص والعبور ترشح من المحامين كل من ناصر سيد أحمد محمد محمد الهادى، وإيمان عبد العزيز، وأحمد محمد.
وفى دائرة شبين القناطر ترشح كل من ناصر السيد، وأحمد منصور، وسامى أحمد، وطه إبراهيم، وفى دائرة قسم بنها ترشح كل من حامد الشيمى، وشامل سليم، وطارق الديب، وفى دائرة مركز بنها ترشح كل من حامد جبر، ومدحت العراقى، وغالية عبد الفتاح، وفى دائرة طوخ ترشح كل من صلاح عبد العظيم، وخالد عبد العظيم أيوب، وزكريا آدم وعماد سليم ، وفى دائرة كفر شكر ترشح اللواء سيد عزب.
وفى قليوب ترشح من المحامين كل من المستشار أحمد الشواربى، وزكى عامر، وحسين موسى، وعماد محمد خميس، ومراد عاطف، ومختار كمال، وفى القناطر الخيرية ترشح كل من أحمد زايد، ورجب أبوالفضل.