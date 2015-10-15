38 محاميًا يخوضون الانتخابات البرلمانية بالقليوبية

تشهد انتخابات مجلس النواب بالقليوبية منافسة شرسة بين 310 مرشحين من مُختلف طوائف وفئات الشعب بينهم 38 محاميا منهم فى دائرة قسم أول شبرا الخيمة كل من الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وأحمد محمد عزب، وعبد الناصر شحتة، وأسامة عبد اللطيف، وحسام فهمى، وصلاح الشربينى.

وفى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ترشح من المحامين كل من خالد يوسف إسماعيل، وعصام عبد الله غالى، وأشرف فرج، وعصام ناصر، وسمير الزهار، وكرم منصور.

وفى دائرة الخانكة والخصوص والعبور ترشح من المحامين كل من ناصر سيد أحمد محمد محمد الهادى، وإيمان عبد العزيز، وأحمد محمد.

وفى دائرة شبين القناطر ترشح كل من ناصر السيد، وأحمد منصور، وسامى أحمد، وطه إبراهيم، وفى دائرة قسم بنها ترشح كل من حامد الشيمى، وشامل سليم، وطارق الديب، وفى دائرة مركز بنها ترشح كل من حامد جبر، ومدحت العراقى، وغالية عبد الفتاح، وفى دائرة طوخ ترشح كل من صلاح عبد العظيم، وخالد عبد العظيم أيوب، وزكريا آدم وعماد سليم ، وفى دائرة كفر شكر ترشح اللواء سيد عزب.

وفى قليوب ترشح من المحامين كل من المستشار أحمد الشواربى، وزكى عامر، وحسين موسى، وعماد محمد خميس، ومراد عاطف، ومختار كمال، وفى القناطر الخيرية ترشح كل من أحمد زايد، ورجب أبوالفضل.