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بالصور.. موظفو هيئة أوقاف أسيوط يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث

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بالصور.. موظفو هيئة أوقاف أسيوط يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث بالصور.. موظفو هيئة أوقاف أسيوط يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث
يواصل 150 موظفا من موظفى هيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط، لليوم الثالث على التوالى إضرابهم عن العمل، لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وإلغاء حافز الإثابة، واعتباره مديونية على الموظفين يجب خصمه، وقاموا بكتابة مذكرة احتجاجية وتم رفعها لرئيس هيئة الأوقاف تتضمن دخول موظفى الهيئة فى إضراب مفتوح عن العمل حتى تعديل الأجور.

وقال المهندس أحمد مهران، رئيس قسم الإيجارات والأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية منطقة أسيوط، لا يجوز أبدا أن نكون قائمين على إدارة 4500 فدانا زراعيا وآلاف الوحدات السكنية والأراضى الفضاء والتى تقدر بالمليارات، والهيئة التى نعمل بها استثمارية تضخ بشكل مستمر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويا ويكون دخل الموظف من 500 إلى 600 جنيه تقريبا، والدرجة الثالثة 800 جنيه، وأكبر مرتب فى المنطقة يصل إلى 2500 للمدير العام.

وأوضح أنه بعد تطبيق قانون 18 لسنة 15 "الخدمة المدنية" زاد ما نحصل عليه من مبالغ مالية شهريا ووصلنا للحد الأدنى لأجور ما بين 1100 و1200جنيه، ولكن فوجئنا بقرار المالية بإلغاء الزيادة لأنها تخالف القانون ويتم خصمها من المرتبات ويعتبر المبالغ التى قبضناها فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر كمديونية علينا يجب خصمها، ونرى أن الحل فى استثناء الهيئة من تطيبق قانون 18 لسنة 15، للمعاملة بالمثل مع كل الهيئات الاستثمارية المنتجة مثل الضرائب والبنوك وهيئات أخرى كثيرة.

وأشار إلى أن الإضراب موجود بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية وكذلك الديوان العام، وأنهم سيواصلون إضرابهم فى مقار الهيئة حتى تحقيق المطالب المشروعة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وكان الموظفين بهيئة الأوقاف، قد أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ أمس الأول، احتجاجا على تعنت وزارة المالية بعدم صرف الحد الأدنى لهم .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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