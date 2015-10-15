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بالصور..محافظ الأقصر يدعم غرفة عمليات الانتخابات بـ15 لاب توب وإنترنت

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بالصور..محافظ الأقصر يدعم غرفة عمليات الانتخابات بـ15 لاب توب وإنترنت بالصور..محافظ الأقصر يدعم غرفة عمليات الانتخابات بـ15 لاب توب وإنترنت
وجه محمد بدر محافظ الأقصر بتزويد غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الانتخابات بكل الأجهزة والوسائل التى تمكنها من أداء عملها على الوجه الأمثل، حيث تم تخصيص أكثر من 15 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وأجهزة تليفونات وخطوط إنترنت وشاشات عرض كبيرة، للمتابعة ورصد أى انتهاكات أو تجاوزات فى شوارع المحافظة من خلال كاميرات المراقبة وإبلاغ الأجهزة المعنية فوراً.

كما وجه المحافظ بتخصيص خطوط تليفونات للتواصل مع مختلف المعنيين بالعملية الانتخابية، وخط تليفون خاص للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين والمراسلين، لنقل البيانات والأخبار وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة، مؤكداً ضرورة التواصل الفعال مع الجميع.

وكان محافظ الأقصر كلف بتشكيل غرفة عمليات موسعة على أعلى مستوى بإشراف اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئاسة العميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية تضم ممثلين عن إدارات الأزمات والمتابعة والإعلام ومركز المعلومات، وبالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى وكل المعنيين بالعملية الانتخابية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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