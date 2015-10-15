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#في_القمة – مرتضى منصور غاضب مع نهاية الشوط الأول

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#في_القمة – مرتضى منصور غاضب مع نهاية الشوط الأول #في_القمة – مرتضى منصور غاضب مع نهاية الشوط الأول

استدعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حازم إمام قائد الفريق ليبلغه بضرورة التحدث مع اللاعبيين بين شوطي السوبر أمام الأهلي.

منصور أبدى غضبه بعد نهاية الشوط الأول بتعادل الأهلي مع الزمالك، وذلك بحسب ما نقله مراسل FilGoal.com من مدرجات ملعب هزاع بن زايد.

ونادى منصور على حازم إمام الذي يغيب عن الزمالك للإصابة. وطلب منه النزول إلى غرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء.

وطلب منصور من حازم أن يتحدث مع اللاعبين، لرفع روحهم المعنوية وإخطارهم بأن عليهم بذل المزيد والمزيد من الجهد لإرضاء جماهير القلعة البيضاء.

تقدم الزمالك بهدف سجله عمر جابر ثم أهدر كهربا ركلة جزاء. وأتم الأهلي الشوط الأول متعادلا بركلة جزاء سجلها عبد الله السعيد.

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