موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو استعدادات الجيش لتأمين انتخابات البرلمان

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو لاستعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الاولى التى تبدأ بـ 14 محافظة ويؤمنها 185 ألف ضابط وصف وجندى من أبناء القوات المسلحة فى مختلف التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية ، بالإضافة إلى الوحدات والأجهزة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة .

ويظهر خلال الفيديو اصطفاف وحدات القوات المسلحة استعدادا للتحرك فى المحافظات التى تتم فيها انتخابات المرحلة الاولى وهم على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتأمين المقار والجان الانتخابية حماية إرادة الناخبين ، ومواجهة أية عمليات عنف محتمل .

القوات المسلحة تنهى استعداداتها للمشاركة فى تأمين الانتخابات.. أكثر من 185 ألف فرد من الجيش يشاركون الشرطة المدنية تأمين العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى.. وتأمين 18945 مقراً انتخابيًا