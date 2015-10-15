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اللجنة العليا تنشر أعداد المقاعد بكل دائرة.. ويؤكد: لم يحدث عليها تغيير

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اللجنة العليا تنشر أعداد المقاعد بكل دائرة.. ويؤكد: لم يحدث عليها تغيير اللجنة العليا تنشر أعداد المقاعد بكل دائرة.. ويؤكد: لم يحدث عليها تغيير
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس عدم صحة ما نشر فى إحدى الصحف اليومية بتاريخ اليوم الخميس، عن نقل لجان بمحافظة الجيزة إلى مناطق آمنة، مؤكداً أن المقار التى جرى اختيارها لانتخابات مجلس النواب الحالية كما هى ولم يحدث عليها أى تغيير .

وأشارت اللجنة فى بيان لها منذ قليل – إلى أن الانتخابات ستبدأ فى الخارج اعتبارا من السبت 17 اكتوبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وفق توقيت كل دولة، ويتخلل هذة الفترة ساعة راحة ينظمها رئيس لجنة الانتخابات فى كل دولة.

ولفتت اللجنة العليا نظر الناخبين إلى ضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى النظام الفردى قبل إدلاء الناخب بصوته ليختار من المترشحين عدد مساو لهذة المقاعد حتى يكون تصويته صحيحا وأرفقت اللجنة بيان بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة فى المراحل الأولى .

وأما فى نظام القائمة فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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