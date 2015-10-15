وزير الخارجية يهنئ المصريين على مقعد مجلس الأمن.. ويؤكد: نستعيد ريادتنا

هنأ سامح شكرى وزير الخارجية، الشعب المصرى بحصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن بعد حصولها على 179 صوتاً بالأمم المتحدة.

وفى تصريحات من نيويورك، بعد إعلان فوز مصر بعضوية مجلس الأمن، قال شكرى: نهنئ الشعب المصرى العظيم على هذه الثقة التى حظيت بها مصر وحكومتها من خلال المجتمع الدولى للحصول على 179 صوت من إجمالى الأصوات".

وأضاف: "هذا نتاج ما حققته مصر منذ ثورة 30 يونيو من استقرار وقدرة على التفاعل الإيجابى مع القضايا الإقليمية والدولية ومكانة مصر التى لا يضاهيها شىء، فمصر بلد حضارة وثقافة وما حدث اليوم هو بفضل تواجدها وشعبها هو الذى حظى اليوم بهذه النتيجة المشرفة"، مشيراً إلى أن المقعد هو تأكيد لمكانة مصر وأنها جديرة لتتعامل معها كافة دول العالم من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن، سيكون له عائد مباشر على قدرة جذب الاستثمارات وخلق فرصة عمل والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية، بجانب جعل مصر دولة لها قيمتها فى إطار رسم سياسة المجتمع الدولى فى دعم الاستقرار العالمى فى حل القضايا والمشكلات الدولية.

واختتم شكرى تصريحاته قائلاً: "مصر تستعيد ريادتها وقدرتها على أن تكون طرف إقليمى ودور فاعل يتفاعل معه المجتمع الدولى بشكل يجابى"، مؤكداً أن مصر تبنى مواقف مبنية على مبادئ وأسس ثابتة لا تتغير ولا تخضع لأى نوع من التجاذب أو الاجتذاب لأى طرف، وسوف تستمر فى انتهاج سياسات متزنة ولا تنجرف نحو أى أهواء، حتى تدعم العدالة والمبادئ التى تسير عليها دائما.

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