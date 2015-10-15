وزير الأوقاف: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن طعنة لقوى التطرف والإرهاب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن اليوم، بمثابة طعنة كبيرة لقوى التطرف والإرهاب.

وأضاف جمعة، فى تصريحاتٍ له: "الفوز بهذه العضوية دليل قاطع على نجاح سياستنا الخارجية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتراف دولى بدور مصر فى المنطقة والعالم، وفى مكافحة الإرهاب، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وإلى مزيد من التقدم والرقى".

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بفوز مصر بعضوية مجلس الأمن.

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