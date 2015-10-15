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وزير الخارجية يغادر نيويورك بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمن

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وزير الخارجية يغادر نيويورك بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمن وزير الخارجية يغادر نيويورك بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمن
يغادر وزير الخارجية سامح شكرى نيويورك بعد قليل متوجها للقاهرة عقب زيارة استمرت أربعة أيام حضر خلالها جلسة التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة على انضمامها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى للعامين 2016 – 2017.

وللمرة الخامسة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم فوز فى عملية التصويت التى جرت اليوم فى نيويورك بمقعد غير دائم للعامين 2016 – 2017 كمرشحة عن شمال أفريقيا، بحصولها على 179صوتا، وحصلت على أصوات تخطت ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.


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