وزير الخارجية يغادر نيويورك بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمن

وللمرة الخامسة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم فوز مصر فى عملية التصويت التى جرت اليوم فى نيويورك بمقعد غير دائم للعامين 2016 – 2017 كمرشحة عن شمال أفريقيا، بحصولها على 179صوتا، وحصلت على أصوات تخطت ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
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