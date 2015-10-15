8 هاشتاجات عن مباراة القمة تتصدر "تويتر" تزامنا مع "السوبر"

تصدرت 8 هاشتاجات قائمة الأكثر استخداماً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالتزامن مع مباراة القمة، التى تجمع بين قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، والتى تقام فى الإمارات، على بطولة كأس السوبر المصرى.

وتصدر هاشتاج حمل عنوان "شعب الأهلى السوبر لينا"، قائمة الأكثر استخداماً على موقع التدوينات القصيرة، تلاه هاشتاج حمل عنوان "صاحب تويتر سوبر مصرى"، بينما احتل هاشتاج حمل اسم المعلق عصام عبده المركز الثالث، تلاه هاشتاج حمل اسم محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بينما جاء هاشتاج "أبو ظبى" فى المرتبة الخامسة، وهى المدينة التى تقام بها المباراة، وحل هاشتاج "وليد سليمان" لاعب الأهلى العائد من الإصابة المرتبة السادسة، وجاء فى المركز السابع هاشتاج "صالح جمعة"، أما المركز الثامن فكان من نصيب "حمادة طلبة" لاعب الزمالك.