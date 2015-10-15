بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تهنئ مصر بعضوية مجلس الأمن

هنأت بعثة الإمارات بالأمم المتحدة، جمهورية مصر العربية، بحصولها على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن، قائلة: "تتطلع دولة الإمارات إلى دعم الدور الهام لجمهورية مصر فى مجلس الأمن".

وهنأت البعثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير مصر لدى الأمم المتحدة، لانتخاب مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، كما هنأت اليابان، والسنغال، وأوكرانيا، وأوروجواى على انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2016/ 2017.

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