وزارة الصحة الفلسطينية: 34 شهيدًا منذ بداية الشهر الجارى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتفع منذ بداية أكتوبر ليصل إلى 34 شهيدًا، منهم أسير داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبى، و7 أطفال وأم، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد المواطن رياض إبراهيم دار يوسف 46 سنة، من قرية الجانية غرب رام الله، نتيجة "جلطة قلبية"، أصيب بها باعتداء قوات الاحتلال عليه مساء أمس.

وأضافت الوزارة فى بيانٍ صحفى، مساء اليوم الخميس، أن 22 شهيدا ارتقوا فى الضفة الغربية بما فيها القدس بينهم 5 أطفال، فيما استشهد 11 مواطنا فى غزة، من بينهم طفلان وأم، خلال المواجهات مع الاحتلال منذ بداية أكتوبر الحالى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن دار يوسف (46 سنة)، مضيفة أن عائلة الشهيد أفادت لإدارة مجمع فلسطين الطبى برام الله أن ابنها عانى من انتكاسة صحية نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه وأسرته فى طريق عودته من قطاف الزيتون، وأدخل الشهيد على إثر ذلك للمجمع الطبى برام الله ليلة أمس، وأعلن الأطباء إصابته بجلطة قلبية، استشهد على إثرها صباح اليوم الخميس.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء أمس، الشاب باسل باسم سدر (20 سنة)، من مدينة الخليل، فى منطقة باب العامود، وسط القدس، فيما استشهد الشاب أحمد أبو شعبان (23 سنة)، برصاص جنود الاحتلال، فى المحطة المركزية غربى المدينة.

وأعلنت أن عدد المصابين منذ بداية أكتوبر فى الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز 1300 مصابا، من بينهم حوالي 550 بالرصاص الحى، وحوالى 600 بالرصاص المطاطى، فيما أصيب نتيجة الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين 137 مواطنا، إضافة لـ6 مواطنين أصيبوا بالحروق.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 200 طفل أصيبوا منذ بداية أكتوبر، إضافة إلى أكثر من 40 امرأة، واستشهد الأسير فادى الدربى (30 سنة) من جنين داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلى بعد تعرضه لجلطة دماغية وبقائه دون علاج لساعات فى السجن ، حيث تعرض لموت دماغى حتى أعلن عن استشهاده رسميا أمس.

• قائمة الشهداء الأطفال

• قائمة جميع الشهداء منذ بداية أكتوبر:

? شهداء غزة:

>1- عبد الرحمن شادى خليل عبيد الله>مواليد: 21/12/2001>الاستشهاد: 5/10/2015>سكان: مخيم عايدة/بيت لحم>2- إسحاق قاسم إسحاق بدران>مواليد: 20/7/1999>الاستشهاد: 10/10/2015>سكان:كفر عقب/القدس>3- مروان هشام نعيم بربخ>مواليد: 3/3/2005>تاريخ الاستشهاد: 10/10/2015>سكان: عبسان الكبيرة /خان يونس>4- رهف يحيى سعدى حسان>مواليد: 10/8/2012>تاريخ الاستشهاد: 11/10/2015>سكان: الزيتون/غزة>5- أحمد عبد الله محمد شراكة>مواليد: 31/8/2001>تاريخ الاستشهاد: 11/10/2015>سكان: مخيم الجلزون/رام الله>6- مصطفى عادل الخطيب>مواليد: 28/3/1998>تاريخ الاستشهاد: 12/10/2015>سكان: صور باهر/ القدس>7- الطفل حسن خالد مناصرة>العمر: 15 عاما>سكان: بيت حنينا>? شهداء الضفة بما فيها القدس>1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما>2- فادى علون (القدس) 19 عاما>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما>5- الطفل عبد الرحمن عبيد الله (بيت لحم) 11 عاما>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما>10- إسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما>12- إبراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما>13- أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما>14- مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً>15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما>16- محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما>17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما>18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما.>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً>20- باسل باسم سدر، (الخليل)، 20 عاماً>21- احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً>22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما>23- فادي الدربي (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر).>24- شادى حسام دولة (20 عامًا)>25- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا)>26- عبد الوحيدى (20 عامًا)>27- محمد هشام الرقب (19 عامًا)>28- عدنان موسى أبو عليان (22 عامًا)>29- زياد نبيل شرف (20 عاما)>30- جهاد العبيد (22 عاماً)>31- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما)>32- خليل عمر عثمان (18 عاما)>33- نور رسمى حسان (30عاما)>34- الطفلة رهف يحى حسان (عامان)