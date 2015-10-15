روماريو: بلاتيني تعاون مع المافيا لعدة سنوات

(إفي): قال نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل والنائب البرلماني الحالي روماريو إن الفرنسي ميشيل بلاتيني "تعاون لسنوات عديدة مع مافيا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرا أن كل المرشحين الحاليين لرئاسة هذه المؤسسة "لا يتمتعون بمصداقية".

وذكر روماريو في مقابلة نشرت اليوم بصحيفة (ليكيب) الفرنسية أن "بلاتيني تعاون خلال العديد من السنوات مع هذه المافيا.. لا أقول إنه فاسد ولكن ربما يكون قد تأثر جراء هذا النظام".

وتابع "لو تم انتخاب بلاتيني ربما يبقي على كل شيء دون تغيير.. وفي هذه الحالة سيظل الفيفا على نفس الوضع الذي نراه اليوم".

وصرح المهاجم السابق "يجب تقديم الشكر لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي جراء جهوده لملاحقة قادة الفيفا" واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأعرب روماريو عن ثقته في تأهل منتخب البرازيل إلى مونديال روسيا 2018 رغم أنه يري أن "كرة القدم البرازيلية لم تكن مطلقا بهذا الضعف كما هو الحال بالوقت الحالي".

وأضاف "المنتخبات الأخرى لا تزال أسوأ من فريق السامبا.. لذلك فإنني واثق من التأهل إلى مونديال روسيا".