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بلاغ ضد هايدى كرم مقدمة برنامج "نفسنة" بعد زعمها خيانة 40% من الزوجات

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بلاغ ضد هايدى كرم مقدمة برنامج "نفسنة" بعد زعمها خيانة 40% من الزوجات بلاغ ضد هايدى كرم مقدمة برنامج "نفسنة" بعد زعمها خيانة 40% من الزوجات
تقدم د . سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد هايدي كرم المذيعة ببرنامج نفسنة، يطالب بضبطها وإحضارها والتحقيق معها فيما قالته بأن 40% من المصريات يخن أزواجهن.

وقال سمير صبرى فى بلاغه، تكرارا للإسفاف والتردي وتدمير الأسر وفي حلقة أذيعت تناقش موضوع خيانة الزوج والزوجة وفي إسفاف لم يسبق له مثيل أهينت المرأة المصرية إهانة بالغة من خلال هذا البرنامج، حيث قالت مذيعة برنامج نفسنة إن المرأة المصرية ترفع الإريال علشان تعيش وهي عادي جدا تقولك المهم أن جوزي بيرجعلي وفي الآخر بيجي في حضني وانتي ست هفأ ومتخلفة عقليا".

وقالت ـ حسبما ذكر صبرى ـ هيدي كرم :إنه للأسف للأسف أن هناك ستات كتير جدا بتخون أزواجها والإحصائيات بتقول أن 40% من المصريات في خائنات لأزواجهن ودي إحصائيات معمولة مش أي كلام دون خوف أو حياء وأن الست بتخون لسبب مهم جدا أن هي بقت مش عايزة تخسر حاجة خالص، وعايزة تفضل مع الزوج اللي بيديها فلوس ويصرف عليها وعلى ولادها وهي حياتها مستقرة تماما ومتغيرتش وفي نفس الوقت يبقى في الصاحب اللذيذ.

وأضاف صبري : أن الحديث الذي دار على الشاشة وشاهده الملايين سواء في الخارج أو الداخل قد أساء إساءة بالغة للمرأة المصرية بل على العكس أدخل الشك فيها وفي سلوكياتها وأخلاقياتها بخلاف ما ورد به من تحريض علني على الرذيلة وعلى الخيانة وكل ذلك يحق معه للمبلغ أن يتقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بضبط وإحضار هيدي كرم وإجراء التحقيق اللازم معها هي والمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات بها أسطوانة مدمجة للحلقة موضوع البلاغ .
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