تجديد حبس موظف بالمعاش لاتهامه بهتك عرض طفل داخل دورة مياه مسجد بالخانكة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس موظف بالمعاش، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه باستدراج طفل عمره 10 سنوات داخل دورة مياه مسجد بالخانكة وتعدى عليه جنسيا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها على بيومى وكيل نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار جمال حتة رئيس النيابة عن أن المتهم قام بهتك عرض الطفل 5 مرات، وكان يهدده فى كل مرة لعدم فضح أمره وإبلاغ أسرته بما فعله معه.

وقال التلميذ المجنى عليه فى التحقيقات إن المتهم قام باستدراجه إلى دورة مياه المسجد 5 مرات وكان فى كل مرة يهدده بالقتل إذا أبلغ أحدا من أسرته بما حدث له، ولكنه اعترف لأمه وروى لها تفاصيل ما تعرض له داخل دورة مياه المسجد على يد موظف بالمعاش وقام والده باصطحابه لمركز الشرطة وحرر محضرا للمتهم واتهمه بالتعدى الجنسى على طفله وهتك عرضه.

وأنكر المتهم فى تحقيقات النيابة العامة صلته بالاتهامات الموجهة له قائلا "أنا كنت فى المسجد بصلى ومعرفش حاجة عن الكلام ده".

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا الرائد حمادة عبد العزيز، رئيس مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من "إبراهيم م" 36 سنة عامل بقيام "أحمدى م ع" 61 سنة بالمعاش باستدراج ابنه "محمد" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى داخل إحدى دورات المياه بأحد مساجد القرية وتعدى عليه جنسيا، وتمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21404 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 ، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضي المعارضات حبسه تمهيدا لإحالته للمحاكمة.