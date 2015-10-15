وصفة طبية من البصل تعالج تضخم الغدة الدرقية وتقتل البكتيريا

من المعروف أن البصل يحتوى على مضادات حيوية كما أنه ينظف الجلد من الشوائب ويقتل البكتيريا، إضافة إلى محتواه من حامض الفوسفوريك الذى يدخل مجرى الدم ويساعد على تنقية الدم من السموم.

ولا تقتصر فوائده على هذا فقط، لكن كشف فريق من الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة مذهلة من البصل لعلاج تضخم الغدة الدرقية، وهى:

>• يتم تقطيع البصل الأحمر إلى شرائح وتدليك الرقبة بها وتحريكها بطريقة دائرية قبل الذهاب إلى الفراش حتى يتسنى لعصير البصل أن يتشرب من قبل الجلد، والذهاب إلى الفراش دون غسل الرقبة بحيث يستمر عصير البصل طوال الليل ويتم غسله فى النهار.

وكشفت أحدث الدرسات أن البصل يحتوى على نسبة كبيرة من الكبريت، وهذا يجعل عصير البصل قادرا على تحفيز نمو الشعر، حيث يساعد فى زيادة الدورة الدموية، كما أنه يقلل أيضا من التهاب الجلد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

وعلاوة على ذلك، فإن عصير البصل يجعل الشعر أقوى، يفتح مسام بصيلات الشعر التى تم انسدادها ويمنع التهابات فروة الرأس فى نفس الوقت.