أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفة طبية من البصل تعالج تضخم الغدة الدرقية وتقتل البكتيريا

Google+ Print
وصفة طبية من البصل تعالج تضخم الغدة الدرقية وتقتل البكتيريا وصفة طبية من البصل تعالج تضخم الغدة الدرقية وتقتل البكتيريا
من المعروف أن البصل يحتوى على مضادات حيوية كما أنه ينظف الجلد من الشوائب ويقتل البكتيريا، إضافة إلى محتواه من حامض الفوسفوريك الذى يدخل مجرى الدم ويساعد على تنقية الدم من السموم.

ولا تقتصر فوائده على هذا فقط، لكن كشف فريق من الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة مذهلة من البصل لعلاج تضخم الغدة الدرقية، وهى:

يتم تقطيع البصل الأحمر إلى شرائح وتدليك الرقبة بها وتحريكها بطريقة دائرية قبل الذهاب إلى الفراش حتى يتسنى لعصير البصل أن يتشرب من قبل الجلد، والذهاب إلى الفراش دون غسل الرقبة بحيث يستمر عصير البصل طوال الليل ويتم غسله فى النهار.

وكشفت أحدث الدرسات أن البصل يحتوى على نسبة كبيرة من الكبريت، وهذا يجعل عصير البصل قادرا على تحفيز نمو الشعر، حيث يساعد فى زيادة الدورة الدموية، كما أنه يقلل أيضا من التهاب الجلد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

وعلاوة على ذلك، فإن عصير البصل يجعل الشعر أقوى، يفتح مسام بصيلات الشعر التى تم انسدادها ويمنع التهابات فروة الرأس فى نفس الوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365