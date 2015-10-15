«الزند»: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لدورها

أعرب المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن خالص تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز مصر الساحق بمقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر بين المجتمع الدولي الذي يدرك دورها ودور قيادتها السياسية الواعية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين وإعلاء مبادىء الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد حلول سياسية للصراعات والنزاعات الداخلية في العديد من دول المنطقة، وتعبئة الجهود الدولية لمواجهة كافة مظاهر العنف والإرهاب التي أصبحت خطرا يتهدد العالم بأسره.

وقال المستشار الزند – في بيان له – إن مصر عبر مقعدها بمجلس الأمن، سوف تعمل جاهدة على الدفاع عن قضايا الأمة العربية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها، ودعم دولها وشعوبها في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر لن تدخر وسعا في الدفاع عن قضايا القارة الافريقية وحق شعوبها في التنمية والازدهار.

وأشاد وزير العدل في ختام بيانه بالجهود الحثيثة للدبلوماسية المصرية، التي قامت بها وزارة الخارجية بقيادة سامح شكري وزير الخارجية، حتى حظيت مصر بهذا التأييد الساحق لعضويتها بمجلس الأمن الدولي.