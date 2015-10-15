إطلاق مبادرة "سوهاج أول محافظة صديقة لذوى الاحتياجات الخاصة"

أطلق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بالتعاون مع الدكتورة هبة هجرس أمين عام المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة مبادرة "سوهاج أول محافظة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والشرق الأوسط ".

وترتكز المبادرة على تطبيق الإتاحة المكانية في كل المنشآت الخدمية للمدينة كالمواصلات والحدائق والأرصفة وأماكن انتظار السيارات الخاصة بالمعاقين وكذلك الإتاحة المكانية في المناطق السياحية بالمحافظة.

وناقشت ندوة تثقيفية عقدت اليوم بالمحافظة حضرها اضافة الى المحافظ ود .هبة هجرس كلا من وكيل مديرية الشباب والرياضه و مدرب المركز المصري لحقوق المرآة ووفد من "القومي لشئون الاعاقه " آليات تنفيذ المبادرة ومنها ان يمد المجلس القومي لشئون الإعاقة المحافظة بالاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ المبادرة علي ارض الواقع.

وأكد المحافظ أن تذليل الصعاب امام ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الراحه لهم حق وليس تفضلا من أحد فيما أكدت الدكتورة هبة علي دور المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة في التوعية بكافة صورها والتوعية السياسية خاصة تزامنا مع الانتخابات البرلمانية القادمة وعرضت بعض انجازات المجلس في جعل فئة الاقزام ضمن فئة المعاقين ومساواتهم بنفس الحقوق.