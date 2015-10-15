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إيقاف جراحات قسم القلب والصدر فى مستشفى الأحرار بالزقازيق عقب وفاة مريضة

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إيقاف جراحات قسم القلب والصدر فى مستشفى الأحرار بالزقازيق عقب وفاة مريضة إيقاف جراحات قسم القلب والصدر فى مستشفى الأحرار بالزقازيق عقب وفاة مريضة
قرر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف العمليات الجراحية فى قسم القلب والصدر بمستشفى الأحرار بالزقازيق، والإبقاء فقط على الاستقبال والطوارئ، لحين إعادة هيكلة القسم وضم طاقما جامعيا عالى المستوى للمستشفى، وذلك بعد وفاة فتاة أثناء إجراء عملية دقيقة لها اليوم واتهام أسرتها للقائمين على الجراحة بالتقصير.

وأكد وكيل وزارة الصحة تشكيل لجنة مكبرة برئاسة أستاذ بجامعة الزقازيق، للوقوف على أسباب وفاة المريضة وهل ناتجة عن تقصير من عدمه، لافتا إلى أن القسم فى حاجة ماسة للتطوير بما يتناسب مع الجراحات الدقيقة.

وأوضح الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار، أن المتوفية عمرها 20 سنة، وكانت تجرى عملية ثقب بالقلب، وتعانى من تلف فى الصمام الميترالى، ولجنة التحقيقات تسير فى حيادية تامة، لمحاسبة المقصر وفق القانون .

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