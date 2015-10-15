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محافظ بورسعيد ينوى مخاطبة رئيس الوزراء لعقد اجتماع يبحث مطالب التجار

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محافظ بورسعيد ينوى مخاطبة رئيس الوزراء لعقد اجتماع يبحث مطالب التجار محافظ بورسعيد ينوى مخاطبة رئيس الوزراء لعقد اجتماع يبحث مطالب التجار
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد أنه سيخاطب رئيس الوزراء لعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لبحث كل ما يتعلق بمطالب التجار التى من شأنها تنشيط الحركة التجارية بما يتفق مع متطالباتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ اليوم مع أعضاء الغرفة التجارية لبحث سبل تنشيط الحركة التجارية وعودة حركة البيع والشراء بالأسواق.

وأكد المحافظ عمل دراسة لإدارة القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى بواسطة شركات والتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بهدف عدم الضم بين الحصص الاستيرادية ودراسة طلب الغرفة التجارية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى مؤكدا إقامة مهرجان سياحى للتسوق مرتين فى العام لتنشيط الحركة التجارية، وتخصيص قطعة أرض لإقامة معرض دائم بأرض الملاحات فى بورفؤاد.

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مصر 365