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خبير أسبانى: تونس مثال لديمقراطية تترسخ فى المجتمع العربى من الداخل

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خبير أسبانى: تونس مثال لديمقراطية تترسخ فى المجتمع العربى من الداخل خبير أسبانى: تونس مثال لديمقراطية تترسخ فى المجتمع العربى من الداخل
قال الخبير السياسى الأسبانى فى الشئون العربية بمعهد إلكانو للدرسات السياسية هيزام اميرا فيرنانديز إن "وسط الأخبار السيئة الذى يعيشها العالم العربى فى الوقت الحالى ، تظهر تونس لتحصل على جائزة نوبل للسلام رغم أنها كانت متوقعة لأحد زعماء العالم من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ، والبابا فرانسيس ، ولكن ظهرت تونس لتصبح مرة آخرى محط الأمل لجيرانها لإظهار الطريق الواجب اتباعه.

وذكر الخبير فى مقال له على موقع معهد الكانو أن "تونس هى المثال الذى يمكن للديمقراطية أن تترسخ خلاله فى المجتمع العربى من الداخل، ، و جائزة نوبل للسلام ليست دواء ضد الأخطار، ولكن دفعة للتحرك فى الاتجاه الصحيح".
>وأشار الخبير السياسى إلى أن حصول تونس على جائزة نوبل للسلام 2015 له قيمة رمزية عالية جدا، ففوز رباعية الحوار الوطنى التونسى أظهر أن للمجتمع المدنى حكمة عظيمة لبناء جسور للحوار والتفاوض بين الفرقاء السياسيين.
>وأضاف: هذا الاعتراف يجب أن يكون بمثابة حافز للمجتمع التونسى نفسه لتدعيم انجازاته ، وايضا يمثل دفعة قوية للبلدان الديمقراطية فى اوروبا بما فى ذلك اسبانيا، والتى تواجه بعض المشاكل منها الركود الاقتصادى والعنف الارهابى .


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