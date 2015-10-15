«العليا للانتخابات» تنذر 6 قنوات فضائية بعدم تكرار مخالفات التغطية الإعلامية

أرسلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس إنذارات إلى عدد من القنوات الفضائية لتحذيرها من عدم تكرار مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية.

وأصدرت اللجنة القرار رقم 100 لسنة 2015 بشأن مخالفات ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، والذى نشر بالجريدة الرسمية، وقالت فى قرارها، إنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى تقارير لجنة متابعة ما يذاع فى وسائل الاعلام، قررت فى المادة الاولى من القرار، انذار قنوات صدى البلد ودريم 2 وten والحياة “ذات الاشارة الحمراء” والفراعين والعاصمة، بعدم تكرار المخالفات التى رصدتها لجنة متابعة ما يذاع فى وسائل الاعلام فى الانتخابات مستقبلا. ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. وكانت لجنة متابعة ورصد مخالفات ضوابط التغطية الاعلامية برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى قد حددت 13 معيار لضوابط التغطية الاعلامية والمهنية فى متابعة الانتخابات البرلمانية، وتصدر اللجنة تقارير متابعة يومية وترسلها أولا بأول إلى اللجنة العليا للانتخابات. جدير بالذكر ان عقوبات مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية تنحصر فى 3 سيناريوهات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الاولى ان تصدر القناة المخالفة اعتذار وتعهد بعدم تكرار المخالفة، والثانية ان تنذرها اللجنة العليا للانتخابات وتلزمها بكتابة نقد لسياستها التحريرية، والثالثة، أن تقرر اللجنة حرمان القناة من التغطية لفترة تحددها.