لو الحمل متأخر.. 10 شروط لنجاح عملية التلقيح الصناعى

تأخر الحمل أحد أهم أسباب القلق فى مجتمعاتنا، ومن أهم أسبابه التلوث وتناول الأطعمة الغنية بالدهون وضغوط الحياة اليومية، وفى حالات كثيرة يكون الحل بالتلقيح الصناعى.

فى هذا السياق يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن التلقيح الصناعى عملية تتم لتسهيل الإنجاب لدى الزوجين المصابين بعدة مشاكل تعوق هذه العملية، ويتم التلقيح تحت إشراف طبى.

>ويقدم استشارى النساء والتوليد، بعض النقاط التى ينصح بالاهتمام بها أثناء وبعد إجراء عملية التلقيح الصناعي، ومنها:

1- يجب الأخذ بعين الاعتبار أن حقن السائل المنوى داخل البويضة يتم مرتين أثناء فترة التبويض للمرأة، لأن هذه الحيلة تساعد فى الحمل بشكل ثابت.

>2- تأخذ عملية التلقيح الصناعى وقت بسيط، يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة بحد أقصى.

>3- من أهم شروط العملية بقاء السيدة على ظهرها لمدة يوم.

>4- بعد مرور اليوم الأول من العملية يمكن للمرأة ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

>5- يجب التأكد من المكان الذى تتم فيه العملية، لأنه حال عدم الاهتمام بفصل السائل المنوى غير الجيد قد تتعرض المرأة إلى الشعور بتقلصات رحمية وآلالم.

>6- يجب أن يؤكد الطبيب الذى يجرى عملية التلقيح على الزوجين أن نسبة نجاح هذه العملية تعتمد على عمر الزوجة وحالتها الصحية وعدد الحيوانات المنوية السليمة.

>7- نسبة نجاح الحمل فى التلقيح الصناعى تتراوح بين 10-20% فى المرات الأولى.

>8- يمكنك إجراء فحص الحمل عن طريق تحليل الدم بعد مرور اسبوعين من العملية.

>9- حال عدم حدوث حمل على الزوجين إعادة التلقيح بعد مرور 6 أشهر والتأكد من حجم بطانة الرحم وسمكها.

>10- نسبة نجاح عملية التلقيح الصناعى تتراوح بين 50-60% إذا تكرر إجراؤها.