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بالصور..وزير الخارجية السعودى: الوضع فى سوريا خطير ونلتزم بدعم المعارضة

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بالصور..وزير الخارجية السعودى: الوضع فى سوريا خطير ونلتزم بدعم المعارضة بالصور..وزير الخارجية السعودى: الوضع فى سوريا خطير ونلتزم بدعم المعارضة
أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، أن التعاون بين المملكة وتركيا يخدم استقرار المنطقة، لافتا إلى التزام البلدين بدعم المعارضة السورية ضد الرئيس السورى بشار الأسد.

وأشار وزير الخارجية السعودى فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركى، إلى أنه بحث مع الجانب التركى خطورة التدخل الروسى فى سوريا وسبل إنهاء الصراع عبر الحل السياسى، إضافة إلى سبل دعم العراق فى حربه ضد الإرهاب، قائلا: "الوضع فى سوريا خطير والحل يكون على أساس جنيف 1".

وأكد فيريدون سينيرلى أوغلو، وزير الخارجية التركى، أن المنطقة تمر بظروف صعبة وحرجة، وهذا يدفعنا إلى التعاون، ويتطلب منا أن نتخذ ونطبق سياسات حكيمة.

وأفاد وزير الخارجية التركى بأن المحادثات مع نظيره السعودى تناولت مسألة السلام فى الشرق الأوسط فيما يخص القضية الفلسطينية، قائلا: "تناولنا الاعتداءات الإسرائيلية فى القدس وهذا أمر غير مقبول وندعو إلى التشاور فى هذا الأمر".
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365

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