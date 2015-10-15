واشنطن تايمز: قائد الجيش الكوبى زار سوريا مؤخرا دعما لنظام الأسد

كشف معهد الدراسات الكوبية والأمريكية- الكوبية فى مدينة ميامى بالولايات المتحدة النقاب عن أن قائد القوات المسلحة الكوبية، الجنرال ليوبولدو سينترا فرياس، سافر إلى سوريا مؤخرا دعما لنظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن المعهد يدعى أيضا أن عددا من المسئولين العسكريين الكوبيين قد تم إرسالهم من أجل الانضمام إلى العمليات العسكرية الروسية المتنامية لدعم الرئيس السورى.

وأضافت الصحيفة أن المعهد أوضح كذلك أنه تلقى معلومات من مصادر مطلعة تفيد بأن هافانا ترسل المسئولين العسكريين من أجل تشغيل دبابات روسية معقدة التكنولوجيا زودت روسيا الجيش السورى بها.

وبحسب تقرير المعهد فإن أحد المصادر أوضح أن رحلة الجنرال فرياس قابلة للحدوث- فى ضوء التاريخ الطويل للحكومة الكوبية مع موسكو ودعمها لنظام الأسد- وأن عددا صغيرا من أفراد الجيش الكوبى ربما يكونون موجودين على الأرض فى سوريا لكن أى شيء أكثر من ذلك سيعد "تخمينا غير قائم على حقائق".

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تأتى فى وقت تدفع فيه إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من أجل التقارب بعد نصف قرن من العداء بين هافانا وواشنطن، لافتة إلى أن أى دعم كوبى لسوريا سيكون مصدر إحراج سياسى للبيت الأبيض فى ضوء الانتقادات الشديدة التى يواجهها أوباما بسبب الدفع من أجل تطبيع العلاقات مع النظام الشيوعى للرئيس الكوبى راؤول كاسترو.

ونوهت الصحيفة إلى أن دعم إيران للأسد يشكل مشكلة مشابهة فى ظل دفع إدارة أوباما من أجل إقرار اتفاق نووى كبير مع طهران.

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