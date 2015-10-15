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بالصور.. جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر قواته فى شوارع القدس

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بالصور.. جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر قواته فى شوارع القدس بالصور.. جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر قواته فى شوارع القدس
يقول الجيش الإسرائيلى إنه سينشر 300 من جنوده فى شوارع القدس لمساعدة الشرطة على الحفاظ على الأمن فى المدينة بعد أسابيع من الاضطرابات.

الانتشار هو الخطوة الأحدث التى أخذتها إسرائيل لتعزيز الأمن فى المدينة. كان آلاف من أفراد الشرطة الإضافيين والقوات شبه العسكرية قد انتشروا فى دوريات بالفعل، كما أقامت إسرائيل حواجز خرسانية ونقاط تفتيش خارج بعض الأحياء العربية فى القدس الشرقية.

وأضاف الجيش الخميس أن الجنود سيساعدون على حماية وسائل المواصلات العامة وشرايين المدن الرئيسية. وسيبدأ نشرهم الأحد.

فى الموجة الأخيرة من العنف، قتل ثمانية إسرائيليين فى عمليات طعن وإطلاق نار. كما قتل 31 فلسطينيا، من بينهم 14 قالت إسرائيل إنهم مهاجمون.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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