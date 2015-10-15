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توزيع ألف حقيبة مدرسية و500 كرتونة مواد غذائية في أبو خلاد ببني سويف

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توزيع ألف حقيبة مدرسية و500 كرتونة مواد غذائية في أبو خلاد ببني سويف توزيع ألف حقيبة مدرسية و500 كرتونة مواد غذائية في أبو خلاد ببني سويف
زارت لجنة استماع برئاسة اللواء أحمد رضا الديب سكرتير عام مساعد محافظة بني سويف قرية كوم أبوخلاد التابعة لمركز ناصر بتكليف من المحافظ المستشار محمد سليم في اطار تنفيذ البرنامج الزمني الجغرافي لزيارة جميع قرى المحافظة للوقوف على مشاكلها واحتياجاتها وإيجاد الحلول الفورية والسريعة لها.

وذكر بيان أصدرته العلاقات العامة بالمحافظة، أن اللجنة ألتقت بعض الأهالي لسماع مطالبهم من المرافق والخدمات ووايجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية.

كما تفقد اعضاء اللجنة المدرسة الابتدائية(1) ، ووزعوا 1000 شنطة أدوات مدرسية على التلاميذ المدرسة ، مع تجهيز المدرسة بأجهزة كمبيوتر حديثة تدعيما لغرفة الحاسب الآلي و 2 مبرد مياه ، واطمأنت على سير العملية التعليمية.

وأشرفت اللجنة على بيع اللحوم بالقرية (منفذ بيع اللحوم المدعمة المتنقل) ، التي تدعمها المحافظة بـ 10 جنيهات للكيلو والتأكد من اتخاذ اللازم نحو التيسير على المواطنين ومنع التكدس بجانب توزيع 500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة الأورمان للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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