تفاصيل القبض على 12 إخوانياً بقنا.. ومصدر: الحملة ضمن خطة تأمين الانتخابات

أكد مصدر أمنى، أن مديرية أمن قنا شنت حملة ضمن الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية وإحباط اي محاولات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتأثير على سير العملية الانتخابية بمحافظة قنا وضبط أي عناصر تحاول زعزعة الاستقرار وسير عملية الانتخابات البرلمانية.

وتمكنت الحملة بالتنسيق وجهاز الأمن الوطني من القبض علي 12 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة خلال حملة مكبرة بمراكز محافظة قنا المختلفة.

المتهمون

>

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير امن قنا اخطارا يفيد شن حملة مكبرة لضبط المتهمين بالانضمام لجماعة الاخوان المحظورة والمحرضين علي التظاهر والعنف ضد مؤسسات الدولة واسفرت الحملة عن ضبط 12 من المتهمين من 3 مراكز مختلفة علي مستوي محافظة قنا قنا ونقادة وقوص>والمتهمين هم يحيى ع مهندس و ايمن حسانى موظف بالتعليم ومحمد م م موظف تموين وايمن ح م موظف وجميعهم من قوص و محمود ن ا محامى و على ا ع موظف و عماد الدين ع موظف بالتموين و خالد خ و احمد ع ا و جميعهم من مركز قنا و خالد ا د و عصام ع من فرشوط و ايمن ع ا مدرس نقاده.>مدير أمن قنا.

فيما أكد اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا أن قوات الأمن بقنا أنهت استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها يوميى 18 و19 أكتوبر الحالى.

وأوضح مدير أمن قنا أن هناك عددا كبيرا من تشكيلات الآمن المركزي التى ستبدأ اتخاذ مواقعها أمام اللجان والمراكز الانتخابية وتتمركز أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية بالمحافظة، بالإضافة الى دوريات متحركة وثابتة تعمل على تأمين كافة اللجان تقودها قيادات بمديرية أمن قنا بالآضافه الى قوات خاصة للتدخل السريع.

مناطق الخصومات

> وأشار حسان إلى أن أنه سيتم تكثيف القوات فى مناطق الخصومات الثارية لتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وكانت مديرية امن قنا انهت عملية فحص اللجان والمراكز الانتخابية حيث وصل عدد من لهم حق التصويت علي مستوي دوائر المحافظة المختلفه لمليون 749 الفا و602 ناخب وناخبة ووصل عدد لجان الاقتراع 861 لجنة فرعية داخل 360 مركزًا انتخابيًا.

وجاء تقسيم لجان داخل جميع قرى ومراكز المحافظة، حيث ضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا فيها 68 لجنة فرعية يحق التصويت 145 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، أما مركز قنا فيضم به 46 مركزا انتخابيا فيه 116 لجنه فرعية يحق التصويت 231 ألفا و528 ناخبا وناخبة للتصويت، أما قسم شرطة قفط به 21مركزا انتخابيا فيها 41 لجنة فرعية يحق التصويت 80ألفا و450ناخبا وناخبة، أما قسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا فيها 122 لجنة فرعيه يحق التصويت 250 ألفا و566 ناخبا وناخبة.

وفى قسم شرطة نقادة به 27 مركزا انتخابيا فيها 56 لجنة فرعية يحق التصويت 105 آلاف و664 ناخبا وناخبة، وقسم شرطة فرشوط به21 مركز انتخابيا فيها 50 لجنة فرعية يحق التصويت 105 آلاف و764ناخبا وناخبة، وأما قسم شرطة أبوتشت فيه 63 مركزا انتخابيا فيها 127 لجنة فرعية يحق التصويت 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وما قسم شرطة دشنا به 34 مركزا انتخابيا وفيها 101 لجنة فرعية، يحق التصويت 208 ألف و107 ناخا وناخبة، و قسم شرطة الوقف به 9 مراكز انتخابية فيها 24 لجنة فرعية يحق التصويت 49 ألفا ناخبين وناخبات، وأما قسم شرطة نجع حمادي يضم 63 مركزا انتخابيا فيها 156 لجنة فرعية يحق التصويت 322 ألفا و186 ناخبا وناخبة.