بالصور.. ختام الملتقى التنموي الأول لطلاب الجامعات المصرية بالمنوفية

اختتم الملتقي التنموي الأول لجامعات مصر فعالياته اليوم فى جامعة المنوفية، حيث أقيم على مدار 5 ايام تحت عنوان"دور الجامعة نحو تنمية متكاملة للشباب لخدمة المجتمع "برعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية .

وسلم الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعةطلاب الجامعات المشاركة درع جامعة الفيوم وشهادات التقدير وأكد أن الهدف من الملتقي هو بناء شخصية سوية، وتأهيل الشباب للقيادة وتعديل الإتجاهات السلبية للوقاية من التطرف الفكرى والعقائدي لمواجهة التحديات والمستجدات فى بناء مستقبل مصر الثورة ،والتحفيز على العمل التطوعى وممارسة الأنشطة المفيدة .

كما أكد كمال البديوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية ومعد الملتقي أن الملتقي شارك فيه 18 جامعة مصرية باكثر من الفى طالب وطالبة وشهد حوارات مفتوحة بين الطلاب و لأساتذة أجاب عليها المحاضرون لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الطلاب وتنمية وعيهم العام.

حاضر في الملتقى متخصصون بالجامعة منهم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية , والدكتور أحمد اللحلح عميد كلية التجارة السابق، والدكتور محمد عزوز وكيل كلية الآداب السابق والدكتور عبد الرحمن قرمان وكيل كلية الحقوق والدكتور جمعة عبد الجواد وكيل كلية التربية النوعية السابق.



>