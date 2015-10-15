أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ختام الملتقى التنموي الأول لطلاب الجامعات المصرية بالمنوفية

Google+ Print
بالصور.. ختام الملتقى التنموي الأول لطلاب الجامعات المصرية بالمنوفية بالصور.. ختام الملتقى التنموي الأول لطلاب الجامعات المصرية بالمنوفية
اختتم الملتقي التنموي الأول لجامعات فعالياته اليوم فى جامعة المنوفية، حيث أقيم على مدار 5 ايام تحت عنوان"دور الجامعة نحو تنمية متكاملة للشباب لخدمة المجتمع "برعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية .

وسلم الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعةطلاب الجامعات المشاركة درع جامعة الفيوم وشهادات التقدير وأكد أن الهدف من الملتقي هو بناء شخصية سوية، وتأهيل الشباب للقيادة وتعديل الإتجاهات السلبية للوقاية من التطرف الفكرى والعقائدي لمواجهة التحديات والمستجدات فى بناء مستقبل مصر الثورة ،والتحفيز على العمل التطوعى وممارسة الأنشطة المفيدة .

كما أكد كمال البديوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية ومعد الملتقي أن الملتقي شارك فيه 18 جامعة مصرية باكثر من الفى طالب وطالبة وشهد حوارات مفتوحة بين الطلاب و لأساتذة أجاب عليها المحاضرون لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الطلاب وتنمية وعيهم العام.

حاضر في الملتقى متخصصون بالجامعة منهم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية , والدكتور أحمد اللحلح عميد كلية التجارة السابق، والدكتور محمد عزوز وكيل كلية الآداب السابق والدكتور عبد الرحمن قرمان وكيل كلية الحقوق والدكتور جمعة عبد الجواد وكيل كلية التربية النوعية السابق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "