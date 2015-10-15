بالصور.. مرشح"المصريين الأحرار"بقطور يشهد اختتام دورة"الفريق الشاذلى"

شهد سعيد سعد الشاذلي مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة بسيون وقطور فى الغربية نهائي دورة "الفريق سعد الدين الشاذلي" والتي أقامها إحياء لذكرى نصر أكتوبر.

تنافس فى الدورة فرق "شبراتنا، كفر جعفر، بسيون، الطلائع، الشباب" وفاز فريق "الشباب" بالمركز الأول ، فيما حصل"شبراتن"اعلى المركز الثاني وقدم سعيد الشاذلي "ميدالية ذهبية وتي شرت" للفريق الفائز بالمركز الأول، وميدالية فضية و " تي شرت" للفائز بالمركز الثاني.

علي صعيد آخر اقام مرشح حزب المصريين الأحرار احتفالية بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، تحت اسم "الفريق سعد الدين الشاذلي" وتحدث عن انتصارات أكتوبر بصفته ضابط سابق بالقوات المسلحة وشارك في حرب أكتوبر.

وشرح الشاذلي ، أهداف حزب المصريين الأحرار، وبرنامجه فى القضاء على الفقر، مطالبا الشعب بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب واختيار الأصلح .



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