أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مرشح"المصريين الأحرار"بقطور يشهد اختتام دورة"الفريق الشاذلى"

Google+ Print
بالصور.. مرشح"المصريين الأحرار"بقطور يشهد اختتام دورة"الفريق الشاذلى" بالصور.. مرشح"المصريين الأحرار"بقطور يشهد اختتام دورة"الفريق الشاذلى"
شهد سعيد سعد الشاذلي مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة بسيون وقطور فى الغربية نهائي دورة "الفريق سعد الدين الشاذلي" والتي أقامها إحياء لذكرى نصر أكتوبر.

تنافس فى الدورة فرق "شبراتنا، كفر جعفر، بسيون، الطلائع، الشباب" وفاز فريق "الشباب" بالمركز الأول ، فيما حصل"شبراتن"اعلى المركز الثاني وقدم سعيد الشاذلي "ميدالية ذهبية وتي شرت" للفريق الفائز بالمركز الأول، وميدالية فضية و " تي شرت" للفائز بالمركز الثاني.

علي صعيد آخر اقام مرشح حزب المصريين الأحرار احتفالية بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، تحت اسم "الفريق سعد الدين الشاذلي" وتحدث عن انتصارات أكتوبر بصفته ضابط سابق بالقوات المسلحة وشارك في حرب أكتوبر.

وشرح الشاذلي ، أهداف حزب المصريين الأحرار، وبرنامجه فى القضاء على الفقر، مطالبا الشعب بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب واختيار الأصلح .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365