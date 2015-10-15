محافظ سوهاج يتفقد ميدان الثقافة ويقرر فتح جهته الجنوبية

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم ميدان الثقافة ومستشفى الهلال ورافقه اللواء رئيس مدينة سوهاج ، والعميد قائد مرور سوهاج ، ورئيسا حيي غرب وشرق.

وقرر المحافظ خلال الجولة فتح الجهة الجنوبية المغلقة بميدان الثقافة وعمل التجهيزات اللازمة لفك الضغط المروري على نفق الثقافة، وتسهيل حركة السيارات، وتمهيد الطريق حول الميدان.وأشرف المحافظ على ازالة أحد الاكشاك المخالفة بجوار الساحة الشعبية ، وأصدر تعليماته بإعادة رصف الشوارع بمنطقة الثقافة والساحة الشعبية.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم علي ضرورة زراعة الحوض بالجزيرة الوسطى فى الشارع ومنطقة الهلال، وغسل الشوراع بدلا من رشها ورفع القمامة أولا بأول ، والاهتمام بالأرصفة ودهان البلدورات.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية مستمرة بمراكز ومدن وقري المحافظة ،وقال لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري ، من يثبت عدم قدرته على اداء عمله عليه ان فليبحث عن عمل آخر ،لان جميع الأجهزة التنفيذية مسخرة لخدمة الأهالي ، ولن يقبل بأي تقصير أو تهاون في العمل .



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