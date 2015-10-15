أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يتفقد ميدان الثقافة ويقرر فتح جهته الجنوبية

Google+ Print
محافظ سوهاج يتفقد ميدان الثقافة ويقرر فتح جهته الجنوبية محافظ سوهاج يتفقد ميدان الثقافة ويقرر فتح جهته الجنوبية
تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم ميدان الثقافة ومستشفى الهلال ورافقه اللواء رئيس مدينة سوهاج ، والعميد قائد مرور سوهاج ، ورئيسا حيي غرب وشرق.

وقرر المحافظ خلال الجولة فتح الجهة الجنوبية المغلقة بميدان الثقافة وعمل التجهيزات اللازمة لفك الضغط المروري على نفق الثقافة، وتسهيل حركة السيارات، وتمهيد الطريق حول الميدان.وأشرف المحافظ على ازالة أحد الاكشاك المخالفة بجوار الساحة الشعبية ، وأصدر تعليماته بإعادة رصف الشوارع بمنطقة الثقافة والساحة الشعبية.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم علي ضرورة زراعة الحوض بالجزيرة الوسطى فى الشارع ومنطقة الهلال، وغسل الشوراع بدلا من رشها ورفع القمامة أولا بأول ، والاهتمام بالأرصفة ودهان البلدورات.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية مستمرة بمراكز ومدن وقري المحافظة ،وقال لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري ، من يثبت عدم قدرته على اداء عمله عليه ان فليبحث عن عمل آخر ،لان جميع الأجهزة التنفيذية مسخرة لخدمة الأهالي ، ولن يقبل بأي تقصير أو تهاون في العمل .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365