انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للأشعة بجامعة المنصورة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الأول لقسم الأشعة بمستشفى جامعة المنصورة اليوم تحت عنوان "اصلاح العيوب الخلقية من البداية حتى التطور الحديث"، داخل نادى التجديف لضباط الشرطة>بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود عبدالشهيد رئيس قسم الأشعة الدكتور طلال عامر رئيس المؤتمر والدكتور محمد الرخاوى مقرر المؤتمر.

يحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة الأشعة بكلية طب المنصورة والجامعات المصرية الاخرى ، ويناقش طرق إغلاق الشرايين المغذية لبعض الأورام مثل أورام الكبد وأورام العظام والبروستاتا المتضخمة والأورام الليفيه في الرحم وقد يستخدم هذا الإغلاق أما كإجراء ما قبل العملية لتقليل كمية النزيف أو كعلاج نهائى مثل بعض حالات أورام العظام، كما يستخدم في علاج تشوهات الأوعية الدموية عند بعض الأطفال ويتم ذلك باستخدام القسطرة الشريانية دون اللجوء لاجراء العمليات الجراحية .



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