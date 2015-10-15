17 أكتوبر..انطلاق دورة تدريب أطباء حوض النيل بمركز الكلى فى المنصورة‎

ينظم مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة "الدورة التدريبية العالمية الثالثة على أساسيات جراحة الكلى والمسالك البولية لدول حوض النيل" فى الفترة من 17 الى 21 أكتوبر الجارى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الاسلامى للتنمية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وقيادة الدكتور السعيد عبد الهاى عميد كلية الطب وتنظيم الدكتور احمد شقير مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بحضور السفير حازم فهمى.

وتوصلت القائمون على الدورة مع سفارات مصر بدول حوض النيل والدول الأفريقية للإعلان عن الدورة، التى يشارك فيها 27 طبيبًا متدربًا من 13 دولة هى" أوغندا – أثيوبيا – ارتيريا – الكنغو الديمقراطية – جيبوتى – رواندا – كينيا – توجو – جزر القمر – كوت ديفوار – جامبيا – موزمبيق – بنين ".

وأشار الدكتور أحمد شقير الى أن البرنامج يشمل محاضرات تدريبية وعلمية على مدار خمسة أيام تحتوى على عرض مباشر لجراحات وبث حى من غرفة العمليات للمتدربين فى قاعة المحاضرات ويحاضر خلال هذه المحاضرات الطبية نخبة من أساتذة مركز الكلى كما سيتم عمل مناقشات مباشرة عن طريق دوائر الفيديو كونفرانس بين المحاضرين والجراح بغرفة العمليات وكذلك المتدربين .

وأكد الدكتور محمد القناوى أن الدورة تاتى استكمالا لخطة الدورات العالمية لمركز الكلى ونقل خبراته الطبية المتميزة لقارة افريقيا وكذلك التأكيد على دور مصر الريادى الريادى فى قارة أفريقيا من خلال المراكز الطبية والمهارات المتميزة لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية والذى يعد من المراكز الطبية المصنفة عالميًا فى مجال التخصص، كما تعد الدورة فرصة كبيرة للتعاون مع الأطباء من الدول الأفريقية المختلفة من خلال نقل الخبرات الطبية فى التخصصات الدقيقة فى أمراض وجراحات الكلى والذى تحتاجه الشعوب الأفريقية.

ورحب الدكتور محمد القناوى بالحاضرين من التخصصات المختلفة وأكد على أهمية المؤتمرات الجادة التى تثرى العملية التعليمية سواء داخل أو خارج الجامعة وتعمل على رفع المستوى الطبى من خلال المعلومات النظرية وكذلك المعلومات العملية التى تتم داخل ورش العمل.