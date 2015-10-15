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10 أيام مكافأة لأمينة مكتبة مدرسة السيدة زينب الإعدادية بالسويس

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10 أيام مكافأة لأمينة مكتبة مدرسة السيدة زينب الإعدادية بالسويس 10 أيام مكافأة لأمينة مكتبة مدرسة السيدة زينب الإعدادية بالسويس
قرر اليوم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس صرف 10 أيام من الراتب مكافأة للمعلمة نجلاء أحمد شحاتة أمينة مكتبة مدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات لجهدها المتميز فى إعداد المكتبة وتزويدها بأحدث الإصدارات التى تدعم البحث العلمى بالمدرسة.

جاء ذلك خلال مرور عبد الحافظ اليوم المدرسة ضمن الجولة اليومية والتى شملت اليوم مدارس الايمان وعمر بن عبد العزيز الابتدائيتين وأسامة بن زيد الإعدادية بنين، وأخيرا مدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات التى التقى طالباتها فى الفصول ناقش معهن قرار منح 10 درجات على المواظبة لطلاب الصف الثالث الثانوى العام منها 7 درجات على الحضور و3 على الانضباط السلوكى.

وفى كلمته للطالبات أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن القرار 357 جاء للحد من آفة الدروس الخصوصية التى تستنزف مقدرات الأسر وتعرقل سير المدرسة نحو أداء دورها، كما تطرق إلى الحديث عن احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار عبد الحافظ إلى استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى فى الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى داعياً الطالبات إلى الاهتمام بتاريخ وانتصاراتها التى توجها نصر أكتوبر المجيد على العدو الصهيونى، كما دعاهن أيضاً إلى التعرف على دور المقاومة الوطنية بالسويس فى نصر أكتوبر وما قدمه أبناؤها الشهداء فى سبيل نيل حرية وكرامة كل بقعة على أرض وطننا العزيز من المحتل الغاصب.

وفى ختام جولته لاحظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس مشكلة بالصرف الصحى بالمدرسة فاتصل بهيئة الأبنية التعليمية وسائر الأجهزة المختصة لسرعة إنهاء المشكلة.

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مصر 365

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