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بالفيديو.. للمرة الخامسة.. مصر عضوا بمجلس الأمن بـ 179 صوتا (تحديث)

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بالفيديو.. للمرة الخامسة.. مصر عضوا بمجلس الأمن بـ 179 صوتا (تحديث) بالفيديو.. للمرة الخامسة.. مصر عضوا بمجلس الأمن بـ 179 صوتا (تحديث)
للمرة الخامسة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم فوز فى عملية التصويت التى جرت اليوم فى نيويورك بمقعد غير دائم للعامين 2016 – 2017 كمرشحة عن شمال أفريقيا، بحصولها على 179صوتا، وحصلت على أصوات تخطت ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

اليوم السابع -10 -2015

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكرى مؤتمرا صحفيا بعد قليل من نيويورك للحديث حول فوز مصر بالمقعد وأجندتها وأولوياتها خلال عضويتها بمجلس الأمن للعامين المقبلين، حيث تبدأ مصر حضور جلسات المجلس يناير المقبل.
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اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015
>اليوم السابع -10 -2015

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مصر 365

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