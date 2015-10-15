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سامح شكرى: مصر تنتهج سياسات مبنية على مبادئ راسخة للعدالة والإنصاف

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سامح شكرى: مصر تنتهج سياسات مبنية على مبادئ راسخة للعدالة والإنصاف سامح شكرى: مصر تنتهج سياسات مبنية على مبادئ راسخة للعدالة والإنصاف
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، بعد فوز بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن: "إن الإدارة المصرية تؤمن بأننا على المسار الصحيح، وأن مصر تنتهج دائمًا سياسات مبنية على مبادئ راسخة لا تتغير بتغير الظروف لأنها قائمة على نظرة موضوعية من العدالة والإنصاف وبالتالى سوف تستمر فى انتهاج سياسة وتدعو إلى انتهاج سياسة على هذه الأسس وهذا هو ما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه وسوف نسير على هذا النهج".

وحول الحرب فى اليمن، أضاف "شكرى" خلال مؤتمر صحفى على هامش فوز مصر بمقعد غير دائم بالأمم المتحدة، أن مصر تشارك مشاركة كاملة فى التحالف العربى لاستعادة الشرعية وتتواصل مع أعضاء التحالف وأيضًا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وسوف نظل نعمل من خلال مجلس الأمن أيضًا لضمان تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة والعمل على استعادة الشرعية والاستقرار والحفاظ على مصالح الشعب اليمنى الشقيق.


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