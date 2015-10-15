اليوم السابع يستقبل مشاركات القراء لرصد المخالفات أثناء الصمت الانتخابى

يستقبل "اليوم السابع" مشاركات القراء ويناشدهم التواصل مع خدمة صحافة المواطن، ورصد أى دعاية انتخابية مخالفة لأى مرشح خلال فترة الصمت الانتخابى لاستكمال الدور الرقابى ولضمان نزاهة وحيادية العملية التصويتية، وذلك عبر مراسلتنا عن طريق رسائل صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" الإخبارية على رقم هاتف 01280003799، أو عبر إيميل send@youm7.com، إذ تبدأ فترة الصمت الانتخابى من الساعة الثانية عشر ظهراً غداً الجمعة لحين بدء الاقتراع فى المرحلة الأولى السبت القادم.

ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأى شكل من أشكال الترويج للدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين".

إذ تنص المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

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