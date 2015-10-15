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مدير مكتب القرضاوى السابق: شباب الإسلاميين انزلقوا لمفردات البذاءة

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مدير مكتب القرضاوى السابق: شباب الإسلاميين انزلقوا لمفردات البذاءة مدير مكتب القرضاوى السابق: شباب الإسلاميين انزلقوا لمفردات البذاءة
اعترف عصام تليمة الداعية الإخوانى ومدير مكتب القرضاوى السابق أن مفردات الشتم والسب دخلت على لغة خطاب شباب التيار الإسلامى، وأشار إلى أن الأمر شهد توسعا واضحا فيمن يستحقه ومن لا يستحقه، بحسب تعبيره.

وقال تليمة فى مقال نشره مؤخرا تحت عنوان "الإسلاميون ومفردات البذاءة" :"بات من الملاحظ تغير لغة ومفردات خطاب شباب الإسلاميين، ومن يتخطون مرحلة الشباب كذلك، فهناك نبرات ومفردات لم تكن موجودة من قبل في خطاباتهم وحواراتهم، فدخلت على لغة خطابهم مفردات الشتم والسب، بما لم يكن واردا في يوم من الأيام أن نتوقع حدوثه، وهي ظاهرة كثيرا ما نُسأل عنها، ولي معها بعض وقفات".

واضاف: وسع البعض في مثل هذه المفردات، فيمن يستحقه ومن لا يستحقه، وهو ما يجعلنا نقف معه بحذر شديد، فليس مقبولا أن ننزلق مع القوم في تجاوزاتهم، والخشية الأكبر من هذا الأمر، أن نتحول إلى أن يصبح ذلك هو أقصى ما نملك"!!
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