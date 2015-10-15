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بالفيديو..موراي ودجوكوفيتش يشقان طريقهما ربع نهائي دورة شنغهاي للتنس

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بالفيديو..موراي ودجوكوفيتش يشقان طريقهما ربع نهائي دورة شنغهاي للتنس بالفيديو..موراي ودجوكوفيتش يشقان طريقهما ربع نهائي دورة شنغهاي للتنس

أرشيفية

نجا البريطاني آندي موراي المصنف ثالثا من فخ الأمريكي العملاق جون ايسنر وبلغ ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية الدولية لكرة المضرب (التنس) الخميس 15اكتوبر.

وقلب موراي تأخره في الدور الثالث إلى فوز 6-7 (4-7) و6-4 و6-4، مستفيدا من بعض الأخطاء للأمريكي المصنف في المركز الثالث عشر والذي يمتاز بإرسالاته الصاروخية نظرا لطوله الفارع.

ويلتقي البريطاني موراي في دور الثمانية التشيكي توماس برديتش المصنف خامسا أو الفرنسي جيل سيمون المصنف عاشرا.

يذكر أن موراي قد ضمن المشاركة في بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم المقررة الشهر المقبل.

كما سيقود موراي منتخب بريطانيا في نهائي مسابقة كأس ديفيس ضد بلجيكا أواخر الشهر المقبل أيضا، وهو أول نهائي لفريقه منذ 37 عاما.

وواصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا رحلته وحقق فوزا سهلا على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-2 و6-3.

ويلتقي الصربي في مباراته المقبلة مع الأسترالي برنارد توميتش أو الفرنسي ريشار غاسكيه.

ويواصل دجوكوفيتش عروضه القوية هذا العام، حيث توج بثمانية ألقاب هذا الموسم حتى الآن، آخرها في دورة بكين على حساب الاسباني رافايل نادال.

وتوج دجوكوفيتش بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى هذا الموسم، في ملبورن الأسترالية وويمبلدون الانكليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية. وحال السويسري ستانيسلاس فافرينكا دون أن يصبح ثامن لاعب في التاريخ يحقق جميع بطولات الغراند سلام عندما فاجأه في نهائي رولان غاروس الفرنسية التي لم يتوج بها حتى الآن.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضا الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بفوزه بصعوبة على الإسباني ألبرت راموس 6-7 (5-7) و7-5 و6-4 .

ويواجه تسونغا في مباراته المقبلة الياباني كي نيشيكوري الصنف سادسا، أو الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف ثاني عشر.

وواصل رفائيل نادال المصنف الثامن بالبطولة صحوته الأخيرة بعد وصوله إلى نهائي بطولة بكين وتأهل إلى دور الثمانية في شنغهاي بفوزه 6-3 و7-6 على الكندي ميلوس راونيتش.

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