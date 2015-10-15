تايلور سويفت تهيمن على ترشيحات American Music Awards 2015

تصدّرت المغنية الأمريكية ، تايلور سويفت ، ترشيحات American Music Awards 2015 بنيلها ترشيحات عن 6 فئات، إضافة إلى المغني البريطاني، إد شيران، والكندي، ذا ويكند.

وتصدّرت أغاني سويفت وشيران وذا ويكند سباقات الأغاني هذا العام، إذ يتنافس الثلاثي على جائزة فنان العام، وهي الفئة الأبرز بين الجوائز التي تقدّم بناء على تصويت الجمهور. وقد أعلنت النتائج عبر برنامج Good morning America.

كما رشحت سويفت ، 25 عاماً، لجوائز أفضل ألبوم بوب /روك عن ألبومها 1989، الذي حقق أفضل مبيعات في العام 2014، وجائزة أفضل فنانة بوب/روك، التي تتنافس عليها أمام أريانا غراندي وميغان تراينور، وجائزة أفضل أغنية عن أغنيتها، بلانك سبيس.

ونال كلّ من شيران وذا ويكند ترشيحات لخمس فئات من الجائزة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ولم ينل نجوم كبار، أمثال بيونسيه وجاستن بيبر، سوى ترشيح واحد بعد عام موسيقي هادئ.

ستقدّم حفل American Music Awards 2015، الذي يقام في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني في لوس أنجلوس، المغنية والممثلة، جنيفر لوبيز.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"