ماذا قالت روبي في أوّل تصريح لها عن طلاقها؟

علقت الفنّانة روبي على خبر انفصالها عن زوجها المخرج سامح عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك حيث كتبت "كل حاجة في الدنيا قسمة ونصيب".

روبي التي وضعت ابنتها قبل أيام في أميركا، من المتوقع أن تعود إلى مصر خلال أسابيع.

من جهته، قال طليقها المخرج سامح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنه بالفعل انفصل عن روبي لكنّه سيظل يكن لها كل الاحترام والتقدير، وستظل الصداقة قائمة بينهما خاصة وأن ثمة طفلة تجمع بينهما وهي "طيبة".

وكانت روبي وسامح قد انفصلا في خبر صادم لجمهورهما، خاصة وأن الطلاق وقع عقب إنجاب ابنتهما الأولى بأيام قليلة.