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هجوم على هاني شاكر بسبب فستان المطربة شمس

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هجوم على هاني شاكر بسبب فستان المطربة شمس هجوم على هاني شاكر بسبب فستان المطربة شمس

الخميس 15-10-2015 15:30

أثار فستان المطربة الكويتية شمس الذي ارتدته أثناء تكريمها في فعاليات الدورة الرابعة من مونديال الإذاعة والتلفزيون في القاهرة، غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممّا وصفوه بالفستان الذي لا يليق بمطربة خليجية.
وقد تسبب الهواء الشديد في تطاير فستان شمس المكشوف أثناء إلقاء كلمتها على المسرح، وهو ما رأى فيه البعض انتهاكاً للقانون الذي أصدره نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الذي فرض شروطاً خاصة على ملابس المغنيات تحت طائلة المحاسبة.
وإثر تغريدة أطلقتها الفنانة شمس عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" قالت فيها " خفة دم هاني شاكر جنان طول الحفلة ونحن نضحك، شخصية أكثر من رائعة فنان حقيقي يحترم كل الناس، الله عليك يا أمير الفن والأخلاق"، نال شاكر حصته من الانتقادات واعتبره البعض بأنه يطلق تصريحات ولا يعمل بها، في إشارة إلى قراره الشهير الخاص بفساتين النجمات.
الجدير بالذكر أنّ الفنانة شمس تم تكريمها عن أغنية "دين أبوكم" التي قدمتها أثناء ثورة 25 يناير.

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سيدتي