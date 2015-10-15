ماثيو نولز: إبنتي بيونسي أخطأت ولكن لا صحّة لشائعات طلاقها

يعتبر الثنائي بيونسيه جاي- زي من أشهر الأزواج على الساحة الفنية، لذلك تحاصرهما الشائعات، من حين إلى آخر.

وفي هذا الإطار، وضمن حوار لوالد بيونسيه، ماثيو نولز، 63 عاماً، لمجلة Heat، دافع الأخير عن زواج ابنته النجمة، التي أدّعى البعض أنها على طريق الطلاق من زوجها، مؤكّداً أنّ جميع هذه الشائعات محض أكاذيب، ولا تمثل شيئاً بالنسبة لابنته المتزوّجة من الفنان العالمي ونجم الراب، جاي – زي، ولديهما ابنة، بلو إيفي.

وأعرب نولز عن فخره بابنته وبالنجاح الذي حققته، مُبدياً إعجابه بالفريق المُحيط بها والذي أشرف بنفسه على تدريبه، على حدّ قوله، مضيفاً أنّ بيونسيه قد ترتكب أخطاء، وجميعنا يُخطىء، ولكنها دائماً ما تتعلم من أخطائها.

يُذكر أنّ لدى والد بيونسيه نولز، ماثيو، خبرة فنية تخطّت الـ20 عاماً في مختلف مجالات صناعة الكاسيت، سواء كمنتج أو كمدير تسجيلات أو كمنتج تنفيذي.