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بالفيديو: مطربة مصرية تكشف تفاصيل اغتصاب ابنها

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بالفيديو: مطربة مصرية تكشف تفاصيل اغتصاب ابنها بالفيديو: مطربة مصرية تكشف تفاصيل اغتصاب ابنها

الخميس 15-10-2015 15:40

كشفت المطربة المصريّة والناشطة السياسيّة ملك نور عن تعرّض إبنها الصغير الذي يبلغ من العمر 7 أعوام، للاغتصاب من قبل عامل النظافة في أحد النوادي الرياضية.
وقالت ملك في لقائها مع الإعلامي وائل الابراشي في برنامجه "العاشرة مساءاً"، إنّ النادي الذي من المفترض أن يكون أميناً على أعضائه، لا يوفر أي وسيلة من وسائل الحماية لهم، إذ لا توجد كاميرات للمراقبة التي تعد أبسط مستلزمات الحماية ضد أي تعدّيات، لتسهيلها إجراءات القبض على المعتدين.

وأضافت أن إبنها صارحها تحت الضغط بعد أن لاحظت توتره النفسي، أنه شاهد فيلماً إباحياً في النادي، فأخذته إلى الطبيب النفسي الذي نصحها بتجاهل الموقف، وبالفعل تجاهلته لكن الطفل استمر في توتره النفسي، حتى جاءها في يوم ووجهه متورّم من الضرب، فاصطحبته إلى النادي لتصدم بتفاصيل ما حدث.
فقد عرفت أنّ الطفل الصغير تعرّض هو وثلاثة من أصدقائه للاغتصاب الجماعي من عامل النظافة في الحمامات، فأصرت على الذهاب إلى النيابة للشكوى، إلا أنهم نصحوها بتجاهل الأمر خوفاً من الفضيحة، لكنها رفضت الاستسلام وأصرّت على الذهاب إلى الطب الشرعي ليؤكد واقعة الاغتصاب بالفعل.
واعترف الطفل بتفاصيل الحادث، ولا يزال ملف القضية مفتوحاً منذ شهر اغسطس الماضي.

استمعوا إلى ملك نور تروي تفاصيل اغتصاب ابنها

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سيدتي

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