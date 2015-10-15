ماذا قالت ابنة التركية توبا بيوكستون في أوّل تصريح لها؟

صرّحت الممثّلة التركيّة المراهقة ميراي التي عرفها الجمهور من خلال أدائها دور الإبنة الكبرى للنجمة التركيّة توبا بيوكستون الشهيرة بـ لميس في مسلسل "20 دقيقة"، أنّها رغم مشاركتها في مسلسلات وأفلام تركيّة كثيرة، تحب المسلسل بشكل خاص، وتشعر أنّها مدينة له بالجزء الأكبر من شهرتها في تركيا والعالم العربي.

ووصفت ميراي توبا بالسيدة اللطيفة جداً في كواليس التصوير، واعترفت بأنها تحبها كثير، وبأنها كانت أماً حقيقية لها في الواقع خلف الكواليس وليس أمام الكاميرا في المسلسل فحسب.

تصريح ميراي جاء مع الإعلاميّة السّورية ليانا دحدوح في برنامج "إكسترا تركي" الذي تبثّه قناة MBC4 مساء كل جمعة، وقد اهتمت الصحافة التركيّة بأوّل تصريحات ميراي لوسيلة إعلام عربيّة، وتداولته بكثافة حازت إهتمام القراء الأتراك والعرب.

وتعد ميراي أكاي واحدة من أبرز الفنانات التركيّات الواعدات بالصعود إلى البطولات الأولى بعد هازال كايا وجيزيم كاراجا وإيزجي جوريل.

يذكر أنّ أكاي مولودة في أوكرانيا ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها بعد، وهي تؤدي حالياً دوراً مميزاً في المسلسل التركي الجديد "بنات الشمس".

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