غدا | مهرجان الصورة للهواة والمحترفين “APEX”

يبدأ غدا بالقرية الفرعونية بالجيزة مهرجان الصورة الذي يدمج بين الهواة والمحترفين، ويهدف المهرجان لتعليم هواة التصوير مهارات جديدة ويتيح لهم فرصة لقاء مصورين محترفين من ذوى الخبرات المتقدمة في تخصصات مختلفة بداية من تعليم أساسيات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين حتى الإحتراف في تخصصات مختلفة منها تصوير الأزياء، والبورتريه، والمنتجات، والأبيض والأسود، والتصوير المعماري، وتصوير الشارع، وتصوير نقطة المياه، كما يوجد ورشة عن إعداد ستوديو إحترافي بإمكانيات في متناول يد المصور المبتدئ، ولا يتجاهل المؤتمر تنمية المهارات الفنية من التكوين ونقاط الضعف والقوة في الصورة، والتصوير الصحفي، والفيديو، يتناول المؤتمر أيضاً جانب يهم المصورين وهو تصنيع العدسات وتقنياتها.

يستمرالمؤتمرلمدة يومان من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة والنصف مساءًا في القرية الفرعونية.