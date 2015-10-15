مباشر #في_القمة - بعد قليل.. الزمالك والأهلي وجها لوجه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي والتي تقام على لقب كأس السوبر.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

-----------------------------------------

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لأجواء ما قبل مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك والتي تقام في الإمارات.

شاهد صور الجماهير في ملعب المباراة

** وصول الفريقان إلى ملعب المباراة.

** بدء تحرك حافلة النادي الأهلي باتجاه ملعب العين وهي محاطة بالجماهير.

** وبدأت جماهير الفريقين في التوافد على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بإمارة أبو ظبي قبل انطلاق المباراة بساعات.

** حافلة الأهلي قبل التحرك لملعب المباراة.