إيفونا وسليمان يقودان هجوم الأهلي في السوبر المصري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة عبد العزيز عبد الشافى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى والمقامة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الامارات.

> تشكيل الأهلى :-

> شريف إكرامى فى حراسة المرمى.

> أحمد فتحى ، أحمد حجازى ، رامى ربيعة ، صبرى رحيل.

> حسام غالى ، حسام عاشور ، عبد الله السعيد ، وليد سليمان ،رمضان صبحى فى خط الوسط .

> ماليك إيفونا فى الهجوم.