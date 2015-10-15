بلاغ للنائب العام يتهم «هيدي كرم» بإهانة نساء مصر

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد هيدى كرم مقدمة برنامج نفسنه على فضائية القاهرة والناس وضد طارق نور رئيس مجلس إدارة القناة، حيث قال في بلاغه :- (أنه تكرارا للإسفاف والتردي وتدمير الأسر وفي حلقة أذيعت على قناة القاهرة والناس التي يرأسها المبلغ ضده الثاني والتي تناقش موضوع خيانة الزوج والزوجة وفي إسفاف لم يسبق له مثيل أهينت المرأة المصرية إهانة بالغة من خلال هذا البرنامج حيث قالت من تدعى / شيماء المذيعة بذات البرنامج : أن المرأة المصرية ترفع الإريال علشان تعيش وهي عادي جدا تقولك المهم أن جوزي بيرجعلي وفي الآخر بيجي في حضني وأنتي ست هفأ ومتخلفة عقليا وهنا تدخلت المبلغ ضدها الأولى / هيدي كرم قائلة أنه للأسف للأسف أن هناك ستات كتير جدا بتخون أزواجها والإحصائيات بتقول أن 40% من المصريات في مصر خائنات لأزواجهن ودي إحصائيات معمولة مش أي كلام دون خوف أو حياء وأن الست بتخون لسبب مهم جدا أن هي بقت مش عايزة تخسر حاجة خالص وعايزة تفضل مع الزوج اللي بيديها فلوس ويصرف عليها وعلى ولادها وهي حياتها مستقرة تماما ومتغيرتش وفي نفس الوقت يبقى في الصاحب اللذيذ .

> ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الحديث الذي دار على الشاشة وشاهده الملايين سواء في الخارج أو الداخل قد أساء إساءة بالغة للمرأة المصرية بل على العكس أدخل الشك فيها وفي سلوكياتها وأخلاقياتها بخلاف ما ورد به من تحريض علني على الرذيلة وعلى الخيانة وكل ذلك يحق معه للمبلغ أن يتقدم بهذا البلاغ ملتمسا من سيادتكم إصدار الأمر بضبط وإحضار المدعوة / هيدي كرم وإجراء التحقيق اللازم بعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة لتقديمها مع المبلغ ضده الثاني للمحاكمة الجنائية العاجلة ).